Власти Башкирии сообщили, планируется ли запрет продажи алкоголя на майских праздниках

В некоторые дни в Башкирии продолжает действовать "сухой закон" Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Власти Башкирии не планируют запрещать продажу алкоголя в период длительных майских праздников – с 1 по 10 число. Об этом со ссылкой на «источник в Белом Доме» сообщил связанный с правительством республики телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

«Сухой закон» в регионе продолжает действовать в день «Последнего звонка», День молодежи (27 июня), в День знаний (1 сентября) и на новогодних каникулах.

Напомним, в апреле прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров ограничивал время продажи спиртного – купить алкоголь можно было только в период с 10:00 до 18:00. Это было связано с режимом самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Менее чем через две недели ограничение было снято без объяснения причин.