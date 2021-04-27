фото: Гуллярия Ялчикаева // vk.com

Заместителем главы администрации по гуманитарным вопросам в уфимской мэрии стала Гуллярия Ялчикаева. Она сменила на этой должности Алину Сулейманову, которая объявила о своем увольнении 15 апреля. О новом назначении во время оперативного совещания 27 апреля сообщил градоначальник Сергей Греков.

– Гуллярия Рафкатовна много лет проработала в системе республиканского образования, имеет большой опыт. Уверен, что она успешно будет его применять на муниципальной службе. Вам также предстоит курировать вопросы опеки и попечительства, образования и культуры. У нас с вами большие планы по реконструкции школ, развитию и перезагрузке городских парков и скверов. Задачи интересные, и их очень много. Добро пожаловать в команду – уверен, что мы с вами сработаемся, – поприветствовал чиновницу Греков.

Гуллярия Ялчикаева родилась 18 ноября 1980 года в поселке Маячный, город Кумертау. Имеет высшее образование – окончила БашГУ по специальности «филология» и МГУ по программе «экономика и управление». До последнего времени возглавляла Управление главы Башкирии по общественно-политическому развитию. Ранее занимала кресло заместителя министра образования республики.