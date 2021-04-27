В Башкирии двое мужчин решили спасти корову, но сами едва не утонули

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Необычное ЧП произошло накануне в Белорецком районе, близ деревни Серменево. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС, двое местных жителей прогуливались вдоль реки, когда заметили корову, каким-то образом попавшую на небольшой островок. Мужчины решили, что корова умирает с голоду и не может самостоятельно выбраться на берег. Тогда спасители на лодке подплыли к островку, чтобы накормить животное, но не заметили, как течение унесло лодку, и сами они остались посреди реки. Поняв, что до суши им никак не добраться, сельчане вызвали спасателей.

- Спасатели эвакуировали мужчин на катамаране, а корову вытянули, зацепив за рога, - рассказали, чем же закончилась операция по спасению, в пресс-службе ведомства.