В Уфе подорожал проезд на одном популярном среди горожан маршруте

Фото: уфимская мэрия

В Уфе подорожает проезд на одном популярном у горожан маршруте. Как уточнили в городской администрации со ссылкой на перевозчика, с 4 мая повысятся цены на проезд по маршруту №277 «Максимовка – «Мега Уфа». Так, чтобы доехать до торгового центра «Мега», придется заплатить 35 рублей. Если ваша поездка только по городу, то стоить она будет 30 рублей. При этом стоимость проезда не зависит от того, наличкой ли вы его оплачиваете или картой (карту «Алга» это тоже касается).

Напомним, что на днях в Уфе также подорожал проезд на также весьма популярных автобусных маршрутах №278 и №298. Так стоимость проезда на №272 («ДОК – Телецентр») по карте «Алга» теперь составляет 23 рубля, при оплате другими способами (наличными и банковскими картами) – 25 рублей.