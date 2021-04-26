Благодаря санавиации башкирские медики спасли пациента с желудочным кровотечением

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На днях в мишкинскую межрайонную больницу обратился местный житель с жалобой на непрекращающуюся рвоту. После тщательного обследования стало понятно, что это не обычное отравление, а язва желудка с открывшимся кровотечением. В такой ситуации требуется экстренная операция, иначе пациент может скончаться от внутреннего кровотечения. И только с помощью санавиации медики смогли оперативно доставить больного в Уфу, где в РКБ им Куватова его прооперировали, и вскоре уже больной пошел на поправку.

- Теперь в Башкирии у пациентов с хирургической патологией появилась возможность оперативно и адекватно не только оказывать медицинскую помощь в полном объёме, но и своевременно эвакуировать на дальнейший этап лечения в республиканские лечебные учреждения, - передает пресс-служба регионального Минздрава слова и.о. главного врача медучреждения Валерия Гареева.

Так на новеньком вертолете, полностью оборудованном всем необходимым оборудованием, можно быстро доставить больного в любую больницу, при этом, если понадобится, провести реанимационные мероприятия прямо в воздухе.