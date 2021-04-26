Уволенный из уфимского ковид-госпиталя Глеб Глебов возглавил четыре частные клиники

фото: Глеб Глебов // instagram.com

Популярный в Башкирии медик Глеб Глебов, уволенный месяц назад из уфимского ковид-госпиталя, возглавил сразу четыре частные клиники. Об этом специалист сообщил в своих соцсетях 26 апреля.

– Как и обещал, я не повесил свой халат на вешалку, как бы не складывались обстоятельства, – написал Глебов. – С сегодняшнего дня я вышел на работу главным врачом 4-х частных клиник, которые всеми силами постараюсь сделать лучшими в городе.

Он пообещал рассказать подробности своего назначения «совсем-совсем скоро».

Напомним, 30 марта Глеб Глебов заявил, что попал под сокращение штата ковид-госпиталя под Уфой. По словам медика, заранее об увольнении его не предупредили.