Синоптики обещают в Башкирии дождь и сильный ветер

Синоптики спрогнозировали на юге региона умеренный дождь и сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Башгидромета обновили прогноз погоды в Башкирии на завтра, 27 апреля. На этот раз их расчеты менее пессимистичны – напомним, накануне они обещали в регионе снег с дождем.

По данным специалистов, этой ночью в республике обойдется без существенных осадков. Ветер будет юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит -1,+4°.

С восходом солнца увеличится вероятность осадков – по югу ожидаются умеренные дожди. Ветер сохранит то же направление, но, по данным МЧС Башкирии, на все том же юге может существенно усилиться – до 17 метров в секунду. Столбики термометров при этом будут колебаться между отметками в +11° и +16°.