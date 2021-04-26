В Башкирии пьяный полицейский устроил ДТП и перетащил мертвого пассажира на свое место

Молодого мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима

Балтачевский межрайонный суд Башкирии вынес приговор 25-летнему экс-полицейскому, который устроил ДТП с летальным исходом и пытался избежать уголовной ответственности, прикрывшись мертвым пассажиром.

Инцидент произошел ранним утром в декабре 2019 года. Обвиняемый, будучи сотрудником отдела полиции по Буревскому району, управлял автомобилем Chery Tiggo в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент молодой мужчина не справился с управлением и протаранил ограждение моста.

В машине, помимо водителя, также находился пассажир – от полученных в результате столкновения травм он скончался на месте происшествия. Полицейский, желая избежать уголовной ответственности, перенес тело погибшего на место водителя и выдал все так, будто тот сидел за рулем.

– Обвиняемый не признал вину в совершении преступления, уволился из органов внутренних дел по собственному желанию, – передали в прокуратуре.

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции к шести годам колонии общего режима. В пользу родственников погибшего пассажира был взыскан 1 млн рублей.