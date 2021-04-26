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Общество26 апреля 2021 12:37

Рядом с торговым центром в Уфе до конца июня частично перекроют проезжую часть

Это связано с заменой труб теплоснабжения
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе с 26 апреля до 25 июня будет перекрыта крайняя правая полоса дороги на улице 50 лет СССР рядом с торгово-развлекательным центром «Июнь». Речь идет об отрезке от остановки «Спортивная» до въезда на парковку ТЦ. На этом участке ресурсоснабжающая компания «БашРТС» будет менять металлические трубы протяженностью более 250 погонных метров на трубы в пенополиуретановой изоляции. Об этом сообщили в городской администрации. Там отметили, что цель запланированных работ – «повышение надёжности теплоснабжения местных жителей».

Городские службы попросили уфимцев с пониманием отнестись в ремонтным работам и посоветовали заранее планировать свой маршрут.