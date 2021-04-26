Правительство Башкирии увеличит расходы на бесплатную медицину из-за протеста прокуратуры

Прокуратура опротестовала нормативный акт

Правительство Башкирии приняло решение увеличить финансирование на бесплатное оказание медицинской помощи после протеста региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство изучило подготовленную правительством программу госгарантий на оказание медпомощи и обнаружило, что в документе занижены нормативы финансирования за счет средств бюджета республики по сравнению с федеральными стандартами. Кроме того, региональная программа на 2021 год «занизила сумму подушевого финансирования, что ограничило права граждан на получение качественной медицинской помощи».

После того как прокуратура Башкирии опротестовала нормативный акт, правительство приняло решение увеличить финансирование бесплатной медицины, чтобы привести ее в соответствие с федеральными стандартами.