Советница Хабирова предложила ввести в городских администрациях Башкирии новую должность

В башкирских парках может появиться свой смотрящий

В городских администрациях Башкирии может появиться новая должность – парк-менеджер. С такой инициативой на оперативке в правительстве выступила Ольга Сарапулова, советница главы республики Радия Хабирова по вопросам развития общественного пространства и городской среды.

Изначально Сарапулова предлагала ввести парк-менеджеров для каждого общественного пространства по отдельности. В числе обязанностей такого управляющего она назвала еженедельный обход территории, организацию уборки и замены оборудования, ведение социальных сетей общественного пространства, создание событийного календаря и решение других вопросов.

– Контакт парк-менеджера должен быть доступен для всех заинтересованных лиц и посетителей парка. На случай, если есть идея организовать событие, открыть бизнес, устранить недочет, узнать расписание фонтана и прочее, – пояснила Сарапулова.

Идею советницы Хабирова прокомментировали руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин и премьер-министр республики Андрей Назаров. Оба отметили, что не все муниципалитеты региона нуждаются в парк-менеджерах, и если вводить должность, то только одну на целый город – а не на каждое общественное пространство по отдельности.

– А если нам такого парк-менеджера на город ввести? Где-то нет еще нормальных общественных пространств, а должность уже появится. Что он там будет делать? Пару скамеек охранять? Смысла нет, – сказал Назаров.

Сидякин в свою очередь заключил, что к вопросу внедрения новой должности необходимо «подойти индивидуально, пройтись по районам». В ближайшее время власти Башкирии намерены определиться с муниципалитетами республики, где появится парк-менеджер.