Вакцинированных от коронавируса жителей Башкирии будут помечать «знаком отличия»

Привитым от коронавируса жителям Башкирии будут выдавать специальный знак Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Башкирии, которые привились от коронавируса, будут выдавать специальные знаки отличия. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики 26 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

– С сегодняшнего дня будет выдача каждому вакцинированному такого юбилейного, можно сказать, знака отличия – в виде значка, который сделан, чтобы можно было отличить человека, который получил вакцину, – пояснил чиновник.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отметил, что это «существенно добавит привлекательности тем людям», которые «безопасны».

Отметим, по состоянию на 26 апреля, оба компонента прививки от COVID-19 получили более 144 тысяч жителей республики.

Напомним, ранее Башкирия хотела ввести антиковидные паспорта. По задумке местных чиновников, их могли получать граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса. Проект пришлось отложить из-за критики федеральных властей.