Стала известна судьба таксиста из Уфы, пропавшего в Челябинской области

Ильшат Байматов почти двое суток не мог выйти на связь с женой

Радостные новости сообщили родные 38-летнего уфимского таксиста Ильшата Байматова, который пропал при странных обстоятельствах утром 24 апреля. Родственница уфимца сообщила, что Ильшат уже вышел на связь со своей женой и вскоре вернулся домой – живым и невредимым.

- У него застряла машина, связь в тех местах вообще не ловит, все эти дни он просто не мог дозвониться до жены, - уточнила Елена Л.

Напомним, что отец двоих детей Ильшат Байматов пропал в субботу. Накануне он отвозил клиента в Челябинскую область, а на следующее утро написал жене сообщение, что застрял, и просил срочно перезвонить. Когда обеспокоенные родные начали звонить, телефон оказался уже недоступен. К поискам таксиста подключились волонтеры и полиция, и, к счастью, все закончилось хорошо.