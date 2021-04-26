Премьер-министр Башкирии дал чиновникам особое поручение в связи с длинными майскими каникулами

фото: Андрей Назаров // facebook.com

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров дал особое поручение чиновникам в связи с тем, что дни с 1 по 10 мая в России объявлены нерабочими. Чиновник на оперативном совещании в правительстве 26 апреля попросил коллег во время длинных выходных не прохлаждаться, а «четко контролировать каждый свой участок работы».

– Когда в целом вся система не работает, это значит, перераспределение нагрузки происходит: на дороги, места отдыха, на спортивные объекты. И это, конечно, заставляет нас всех держать ситуацию на контроле. Мы отдыхаем, но так, это как «лежишь на пляже, вполглаза смотришь», – отметил Назаров. – Если это нерабочие дни, это не значит, что где-то может что-то не работать. Особенно это связано с обеспечением жизни и здоровья людей.

Отметим, что Башкирию после продолжительных майских каникул ждет еще один выходной: на 13-е число (среду) выпадает исламский праздник Ураза-байрам.