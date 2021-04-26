Названы самые загрязненные города Башкирии

Воздух загрязнен в городах Уфе, Стерлитамаке и Салавате

Министр экологии Башкирии Урал Искандаров назвал самые загрязненные города республики по итогам мониторинга 2020 года. Он доложил об этом на оперативном совещании в региональном правительстве 26 апреля.

– По объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу республика занимает восьмое место среди субъектов Российской Федерации. Города с наиболее загрязненной атмосферой – это наши крупные промышленные города: Уфа, Стерлитамак, Салават.

По словам чиновника, воздух в перечисленных городах подвержен негативному воздействию промышленных предприятий.