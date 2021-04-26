Башкирские чиновники рассказали, почему в доме, где сгорела семья, не сработал пожароизвещатель

Если бы не разряженная батарейка, у семьи был бы шанс спастись

В минувшую пятницу в Ишимбае произошла трагедия, унесшая жизнь 4 человек, включая двух детей 11 и 2 лет. Из-за неисправной электропроводки в маленьком деревянном доме вспыхнул пожар, и все домочадцы задохнулись в дыму.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии прокомментировали трагический инцидент. Как сообщил глава Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров, в доме был установлен пожарный извещатель, но за два дня до пожара в нем разрядилась батарейка, поэтому ее сняли и забыли заменить обратно.

- Хочу обратиться к главам администраций с просьбой: до майских выходных необходимо проверить все дома на наличие пожароизвещателей, и при необходимости заменить там элементы питания, - подчеркнул Фарит Гумеров.