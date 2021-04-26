За сутки в Башкирии 97 человек заболели коронавирусом

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Ситуация с эпидемией коронавируса в Башкирии остается стабильной, резких всплесков заболеваний не наблюдается. Как сообщил министр здравоохранения республики Маским Забелин, за сутки в Башкирии ковидом заболели 97 человек. Общее число инфицированных достигло 34984 человек. Большая часть из них проходит лечение амбулаторно (1918 человек), 157 пациентов лечатся стационарно. Состояние 9 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, еще 11 - тяжелое, они переведены в отделение интенсивной терапии.

С выздоровлением выписано уже 93 процента от общего числа заболевших – 32500 человек, 171 за последние сутки.

- Сейчас в республике развернуто 1523 койки инфекционного профиля, занятость коечного фонда составляет 74 процента. Все койки обеспечены необходимым оборудованием, кислородом и запасом СИЗов, - отметил Максим Забелин.

Продолжается в республике массовая вакцинация от коронавируса. Всего в Башкирию поставлено уже 295832 дозы вакцины. Первым компонентом привиты уже 240218 человек (81 процент), полностью завершили вакцинацию 144282 человека (49 процентов).