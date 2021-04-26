В Башкирии перед судом предстанет насильник, надругавшийся и ограбивший таксистку

Фото: МВД по РБ

В Башкирии перед судом предстанет 29-летний житель Свердловской области, которого обвиняют в изнасиловании, в разбое и угоне автомобиле. Прокуратура уже передала дело с подписанным обвинением в Учалинский межрайонный суд.

Напомним, все произошло в ночь на 15 февраля 2021 на трассе Белорецк-Учалы-Миасс, неподалеку от деревни Ишкенево. Мужчина на автовокзале в Белорецке сел в машину к 35-летней женщине, подрабатывающей таксисткой, и попросил отвезти его в Учалы. На трассе он потребовал остановиться, после чего начал душить таксистку зарядкой от мобильника и избивать, угрожая ножом. Женщине удалось отбиться и выбежать из машины, но клиент догнал ее, избил, а когда несчастная потеряла сознание, то изнасиловал. После, связав жертве руки, он заставил ее довезти его до Учалов и забрал всю выручку в размере 6700 рублей.

Сразу после случившегося потерпевшая сообщила в полицию. Преступника задержали через два дня в доме его брата.

- Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Учалинский районный суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.