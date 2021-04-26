Паводок в Башкирии-2021: подтопленными остаются 1073 придворных участка

Вода постепенно начинает отступать

В Башкирии продолжается сезон паводка, большая вода пока еще не отступила. Как рассказал первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Башкирии Эдуард Идрисов во время брифинга в правительстве, до сих пор подтопленными остаются 1073 придомовых и приусадебных участка, а также 69 придомовых территорий. При этом дожди не сильно отразились на уровне рек. Например, уровень реки Дема составляет 656 см, и резких подъемов воды не ожидается.

В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Казак рассказала, что из-за половодья незначительно ухудшилось качество питьевой воды. В регионе за все время зафиксировано 202 случая острой кишечной инфекции. Жителям, которые получают воду из колодцев и скважин, настоятельно рекомендуют ее тщательно дезинфицировать перед употреблением. Также тем, чей дом подтопило, но вода уже отступила, нужно тщательно убраться, используя дезинфицирующие средства, а если не получается навести порядок самостоятельно – обратиться за помощью в специализированные организации.