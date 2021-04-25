«Я в шоке!»: Гульназ Асаева похвасталась неожиданным подарком от супруга

Фото: инстаграм Гульназ Асаевой

Звезда башкирской эстрады Гульназ Асаева похвасталась в соцсетях неожиданным подарком, который получила от своего супруга Вильдана Шамсутдинова, более известного под сценическим псевдонимом Вилли. На снимке певица позирует на фоне новенькой иномарки ярко-красного цвета. По всей видимости, это «Киа Стингер» - модель из люксовой линейки бренда, цена на которую начинается от 2,4 млн рублей.

- Спасибо, любимый за такой подарок. Я в шоке! Ты самый лучший, - эмоционально поблагодарила Асаева мужа в соцсетях.

Поклонники звездной пары присоединились к поздравлениям и пожелали, чтобы такие подарки Асаева получала как можно чаще.

Ранее роскошный подарок в виде новенького Мерседеса преподнес любимой супруге на 8 марта уфимский блогер Рустам Набиев. А эпатажный рэпер Моргенштерн на 21-летие своей девушки Дилары Зинатуллиной вручил ей ключи от красного внедорожника Range Rover.