Власти определились с новым источником сырья для Башкирской содовой компании

Фото: pravitelstvorb.ru

Власти республики определились с новым источником сырья для Башкирской содовой компании. Сегодня премьер-министр Башкирии Андрей Назаров побывал с рабочим визитом в Сибае, где посетил производственную площадку на Худолазском месторождении. По словам чиновника, перед республикой стоят две важные задачи – наладить масштабное производство в Зауралье, а также решить вопрос, где теперь будет добывать известняк БСК. И пока проект находится в разработке, все сводятся к мысли, что Худолазское месторождение – оптимальный вариант. Первая поставка известняка на БСК ожидается уже в июне.

- Здесь запланирован нами масштабный проект. Цель – дать возможность БСК получить сырьевую базу достаточную на 40-50лет. Для Сибая в некотором смысле это тоже вторая жизнь – модернизация сибайской железнодорожной станции и инвестиции в известняковый карьер и дробильное отделение, - отметил Назаров.