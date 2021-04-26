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Происшествия26 апреля 2021 7:23

Уфимка решила съехаться с возлюбленным, а тот оказался тираном и стал распускать кулаки

Уже через несколько дней заплаканная девушка пришла в полицию и пожаловалась на побои
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Еще недавно молодая уфимка была на седьмом небе от счастья, когда ее возлюбленный предложил им съехаться и жить вместе. Первые несколько дней парочка обустраивала семейный быт, но вскоре ухажер стал проявлять свой жесткий характер. Так в один из дней он поссорился со своей девушкой, а потом начал угрожать и для убедительности избил ее. Уфимка нашла в себе силы не молчать и прощать своего мучителя, а отправилась в полицию и написала заявление на домашнего тирана. При беседе с участковым и вовсе выяснилось, что 30-летний мужчина уже ранее был судим, поэтому не стал отпираться и во всем признался.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Причинение легкого вреда здоровью», - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Криминал