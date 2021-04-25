Из Уфы вылетел первый в 2020 году прямой рейс в Калининград

Фото: архив "КП"

Сегодня из Уфы впервые в 2020 году вылетел прямой рейс в Калининград. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта «Уфа»: на борту Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind общей вместительностью в 180 человек находились 167 пассажиров.

Так, до конца октября улететь из Уфы к живописному Балтийскому морю можно будет два раза в неделю – по средам и субботам. Из Уфы борт будет отправляться в 19.15, а из Калининграда в 12.10 – все это по местному времени. Кстати, в воздухе придется пробыть совсем недолго – в среднем, около трех часов. Стоимость билетов варьируется от 7226 до 9879 рублей.