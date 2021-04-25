«Детки стали ангелочками»: в Башкирии простились с семьей, погибшей в жутком пожаре

Фото: МЧС по РБ

Сегодня в Башкирии простились с семьей, погибшей в жутком пожаре в Ишимбае. Напомним, все случилось в минувшую пятницу примерно в 22.35, когда вспыхнул небольшой одноэтажный дом, в котором находились двое взрослых и двое детей. Все они надышались угарным газом и скончались до приезда спасателей и пожарных. Погибшими оказались 48-летняя Елизавета Т., 38-летний муж ее родной сестры Дмитрий С. и его дети – 11-летний сын и двухлетняя дочь. Жена погибшего мужчины в тот вечер находилась на смене на работе и прибежала домой, когда уже дом вовсю полыхал.

На брифинге первый заместитель начальника Главного Управления МЧС России по Башкирии Эдуард Идрисов заявил, что семья была благополучная, на учетах не состояла, все взрослые работали. Следователи по факту смертельного пожара возбудили уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

С погибшими родные и близкие простились сегодня, в воскресенье. После отпевания в церкви, их похоронили на местном кладбище. Многие до сих пор не могут поверить в случившееся.

- Совсем пожить на свете не успели. Дети стали ангелочками, пусть им всем земля будет пухом, - скорбят горожане.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким и семьям погибших.