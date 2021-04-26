«Я всегда забираю лучшее»: уфимский рэпер Моргенштерн устроил пикантную фотосессию со своей девушкой

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Эпатажный рэпер Моргенштерн выложил в соцсети пикантные кадры со своей возлюбленной. На снимках полностью обнаженный артист лежит в объятьях своей девушки Дилары Зинатуллиной, прикрывая руками интимные части ее тела.

- Я всегда забираю все самое лучшее. И женщин это тоже касается. Не завидуйте плез. А хотя нет, завидуйте, - подписал фотографию Моргенштерн.

Поклонники остались в полном восторге от фотосессии, отметив красивую фигуру 21-летней Дилары, а также страсть, присутствующую в отношениях парочки. Отметим, что Моргенштерн не раз признавался, что очень любит свою девушку за то, что она всегда была рядом – даже тогда, когда он был еще беден и никому неизвестен.

Напомним, что ранее «Комсомолка» вспоминала все самые громкие скандалы, в которых засветился Алишер Валиев. Его обвиняли в пропаганде каннибализма и наркотиков, в «сатанинских» пожертвованиях благотворительному фонду, а недавно суд обязал выплатить Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни «Владимир Путин -молодец».