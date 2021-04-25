Жительница Башкирии хотела отсудить у больницы миллион рублей, потому что ее дочь едва не осталась бесплодной

Девочку прооперировали и выписали через неделю, хотя она жаловалась на боль Фото: Александр ГЛУЗ

Жительница Бирска через суд взыскала компенсацию с больницы, где лечилась ее несовершеннолетняя дочь. Как сообщили в пресс-службе суда, в апреле 2019 года на выходных девочка пожаловалась на сильные боли внизу живота, и мать отвела ее в приемный покой больницы. Но там их не приняли, посоветовав обратиться в поликлинику по месту жительства. В итоге гинеколог осмотрел ребенка только через 3 дня и направил на УЗИ, которое пришлось ждать еще 10 дней. В итоге девочку экстренно госпитализировали и прооперировали, а через неделю выписали, хотя жалобы на боль продолжались. Из-за ухудшающегося состояния позже ребенка перевели на лечение в Уфу.

Возмущенная действиями медиков, женщина решила добиваться справедливости через суд. Она заявила, что ее дочь могла остаться бесплодной, а из-за того, что диагноз поставили слишком поздно, ребенка пришлось несколько раз оперировать и долго лечить. В качестве компенсации морального ущерба женщина потребовала у больницы выплатить ей миллион рублей.

В итоге суд назначил проведение судмедэкспертизы, которая выявила ряд нарушений в работе врачей.

- Факт нарушения прав истца на доступную качественную медицинскую помощь был установлен. Суд исковые требования удовлетворил частично, взыскав с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, судебные расходы на экспертизу в размере 72 773 рублей, - уточнили в пресс-службе Бирского межрайонного суда.