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Здоровье25 апреля 2021 12:07

98 новых случаев и три жертвы вируса: статистика по коронавирусу в Башкирии на 25 апреля

Общее число зараженных в регионе достигло 34886 человек
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Большинство случаев заражения в регионе - привозные

Большинство случаев заражения в регионе - привозные

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число инфицированных достигло 34886 человек. Также в Минздраве республики сообщили о трех новых жертвах вируса, всего с начала эпидемии от ковида скончались 436 жителей региона. Динамика по выздоровлению остается положительной: вылечились уже более 70 процентов – 32299 человек, из которых 196 – за последние 24 часа.

Глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак подчеркнула, что ситуация с эпидемий в стране и в мире остается очень тревожной. Очень много случаев заболевания являются привозными, поэтому важно на грядущих длинных майских каникулах держаться подальше от мест скопления людей, а также не пренебрегать защитными масками.

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