98 новых случаев и три жертвы вируса: статистика по коронавирусу в Башкирии на 25 апреля

Большинство случаев заражения в регионе - привозные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число инфицированных достигло 34886 человек. Также в Минздраве республики сообщили о трех новых жертвах вируса, всего с начала эпидемии от ковида скончались 436 жителей региона. Динамика по выздоровлению остается положительной: вылечились уже более 70 процентов – 32299 человек, из которых 196 – за последние 24 часа.

Глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак подчеркнула, что ситуация с эпидемий в стране и в мире остается очень тревожной. Очень много случаев заболевания являются привозными, поэтому важно на грядущих длинных майских каникулах держаться подальше от мест скопления людей, а также не пренебрегать защитными масками.