В Уфе пропала 19-летняя девушка с редким именем

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 19-летнюю девушку с редким и звучным именем. Хафиза Мухаметьярова ушла из дома 23 апреля, но вот обратно уже не вернулась. Обеспокоенные родные написали заявление о пропаже, ведь ранее девушка никогда без предупреждения не пропадала так надолго.

Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, каштановые длинные волосы, голубые глаза.

Была одета: черная кожаная куртка с белым рисунком на груди, бежевые брюки, черные кеды с белой подошвой.

Если вам что-то известно о местонахождении молодой уфимки, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(800)700-54-52.

Напомним, что утром 24 апреля в соседней Челябинской области при странных обстоятельствах пропал 38-летний таксист из Уфы, который повез клиента в Усть-Катав. Рано утром в субботу он написал жене, что застрял, после чего перестал выходить на связь. Сейчас поисками Ильшата Байматова занимаются полицейские и волонтеры.