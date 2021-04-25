«Написал жене, что застрял, и пропал»: уфимский таксист пропал в соседнем регионе при странных обстоятельствах

Телефон Ильшата по-прежнему остается недоступным

В Уфе родные 38-летнего Ильшата Байматова не могут найти себе места от беспокойства. Мужчина работал водителем в такси и вечером 23 апреля повез клиента в соседнюю Челябинскую область, но вот обратно так и не вернулся, и никто не знает, что с ним случилось.

- Вечером 23 апреля он уехал, а вчера утром прислал жене фотографию, что застрял. Просил ее перезвонить, как проснется, но на этом все. Сначала весь день не брал трубку, а вечером телефон уже был выключен. Мы даже не знаем, где он может находиться, предположительно – под Усть-Катавом, - вздыхает родственница Ильшата.

Родные обратились в администрацию такси, где работал мужчина, чтобы они по навигатору посмотрели, где тот может находиться, доехал ли вообще до точки назначения, но им отказали, ссылаясь, что могут это делать только по запросу полиции. Жена Ильшата уже написала заявление о пропаже в полицию и обратилась за помощью к поисковикам-волонтерам. У мужчины остались двое детей, которые очень переживают за своего любимого отца.

Приметы: рост 185 см, плотного телосложения, черные волосы, зеленые глаза.

Был одет: черная кофта, серое спортивное трико, синие кроссовки, джинсовая бейсболка.

Был за рулем «Рено Логан» синего цвета с номером Н294КК с наклейкой такси.

Если вам что-то известно о местонахождении Ильшата Байматова, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(800)700-54-52.