В Башкирии девятилетний ребенок обжег лицо, разжигая костер

От костра всегда надо держаться подальше Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии открывается сезон костров и шашлыков, но несоблюдение техники безопасности может привести к серьезным последствиям. Так в Чишминском районе республике 9-летний мальчик решил развести костер, плеснул горючей жидкости, но поджигая огонь, наклонился слишком близко. О случившемся рассказал представитель регионального МЧС Эдуард Идрисов во время брифинга, посвященного ситуации с паводком в республике. Он уточнил, что ребенок получил серьезные ожоги лица и сейчас находится в больнице.

В МЧС Башкирии напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности и разводить огонь только в предназначенных для этого местах подальше от построек и деревьев.