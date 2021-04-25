«Мы стоим на грани»: в Роспотребнадзоре Башкирии высказались о длинных майских каникулах

Очень важно во время отдыха держаться от многолюдных мест

Жители Башкирии предвкушают длинные майские выходные, которые продлятся с 1 по 10 мая включительно, но мало кто осознает, что неожиданные каникулы – это вынужденная мера на фоне все ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Так, выступая на очередном брифинге по паводку в Башкирии, глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак заявила, что в мире сейчас очень тревожная ситуация, во многих странах регистрируются новые вспышки и очаги коронавируса. И хотя в Башкирии все меньше регистрируется ежедневных случаев болезни, число их остается все равно внушительным.

- Мы стоим на грани того, чтобы не начать снова расти. Особенно сейчас высок процент завозных случаев, - подчеркнула Аннка Казак.

Глава регионального Роспотребнадзора напомнила, что в майские каникулы лучше избежать мест массового скопления людей, а лучше с семьей уехать на дачу. Также важно не забывать носить защитные маски и соблюдать все гигиенические нормы.

- От нас с вами сейчас зависит судьба страны. Ровно от того, как мы с вами отдохнем эти 10 дней, как мы будем носить средства защиты, зависит, будет рост заболеваемости или нет, - отметила Казак.