«Он ткнул в меня чем-то, и я стал слабеть»: на уфимца ночью напал вооруженный незнакомец

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В Уфе Калининский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Челябинской области, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как установило следствие, все произошло ночью в сентябре 2020 года. Возле одного из домов в Черниковке мужчина вдруг воспылал неприязнью к проходящему мимо незнакомцу, затеял с ним ссору, а потом достал нож и несколько раз ударил его в грудь. Когда прохожий упал и захрипел, нападавший испугался и не стал добивать свою жертву, а поспешил убежать домой.

А вот у потерпевшего была своя версия происходящего: по его словам, он ночью с приятелем сидел в машине, а возле подъезда курил какой-то мужик, который бросил окурок прямо на капот машины. На вопрос, зачем он это сделал, незнакомец начал грубить, а потом и вовсе полез в драку.

- Я почувствовал, что в меня тыкают чем-то, после чего потекло что-то теплое, я почувствовал бессилие, затем слабость во всем теле, стал обмокать и замерзать, - рассказывал потом следователям потерпевший.

В итоге подозреваемый не стал скрываться и пришел к следователям с повинной. Против него возбудили уголовное дело по статье покушение на убийство, после чего статью переквалифицировали на причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас мужчина ожидает решения суда в следственном изоляторе.