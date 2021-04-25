Палкой выбил оба глаза: в Уфе неизвестный живодер до полусмерти избил собаку

Сейчас Дашу наблюдают ветеринары, но прогноз неблагоприятный. Фото: скрин видео от ГТРК Башкортостан

В Уфе в ночь на субботу неизвестный живодер до полусмерти избил собаку. Собака по кличке Даша жила во дворе автосервиса на улице Пугачева. Несколько месяцев назад хозяйка автосервиса Алина подобрала раненое животное и выходило его. Ласковая и неагрессивная собака очень полюбилась всем работникам и посетителям автосервиса, поэтому так и осталась жить в конуре на привязи.

Что произошло в ту ночь, сейчас только предстоит установить. По камерам видеонаблюдениям видно, как к собаке подходит мужчина – то ли пьяный, то ли просто агрессивный – и начинает ее избивать и закидывать камнями, палкой выбив оба глаза. Когда обессиленное и ослепшее животное уже не могло сопротивляться, живодер вместе с обломками будки вынес ее на дорогу, в надежде, что ее переедет машина. Сейчас поисками живодера занимаются полицейские, а знакомые Алины Винокуровой рассылают по соцсетям видеобращение с просьбой помочь найти мерзавца, который искалечил собаку.

- Возможно, у кого-то живут родители или знакомые поблизости в частном секторе. Все дома оборудованы камерами видеонаблюдения. По любому это <…> где-то спалилось. Давайте все вместе постараемся найти его и призвать к ответу, - просят друзья Алины.

Сама Даша сейчас находится под присмотром ветеринаров. У собаки сильно повреждены оба глаза, и скорее всего, зрение у нее уже не восстановится.