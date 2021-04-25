В Роспотребе Башкирии рассказали, почему вода из-под крана сильно пахнет хлоркой и можно ли ее пить

Весной сырую воду из-под крана лучше не пить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Башкирии состоялся брифинг по ситуации с продолжающимся паводком, где снова прозвучал вопрос о качестве питьевой воды в республике. Некоторые жители Башкирии отмечают, что в последние дни вода из-под крана сильно пахнет хлоркой, поэтому страшно ее пить.

Глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак подтвердила, что из-за паводка и ухудшающегося качества питьевой воды в водопроводах, ее хлорируют сильнее. При этом усилен и контроль качества воды, и соблюдаются все гигиенические нормы.

- Небольшой запах хлора никак на здоровье человека не отражается, - заверили в ведомстве.

Ранее, когда половодье только набирало силу, в Роспотребнадзоре предупреждали о возможном росте кишечных инфекций. Специалисты каждый день отбирают пробы из колодцев и скважин, но серьезных нарушений не фиксируют – максимум, небольшое превышение общего микробного числа в воде. В этом случае воду всего лишь необходимо тщательно обеззаразить перед употреблением.