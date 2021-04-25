В Башкирии 47 детей приобрели серьезные проблемы со здоровьем после употребления наркотиков

Зачастую только наркодиспансер помогает справиться с зависимостью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минздраве Башкирии раскрыли статистику, сколько в Башкирии детей-наркоманов. Цифры действительно пугают: только за 2020 год на учет с диагнозом наркомания встали 289 человек, среди которых и три ребенка. А вот потребителей наркотиков с вредными последствиями выявлено в разы больше. Как сообщает издание UfacityNews.ru, 1147 жителей республики, включая 47 подростков, получили серьезные проблемы со здоровьем. Ведь наркотики не только пагубно влияют на весь организм, но и разрушают психику. Отмечается, что больше всего новых случаев наркомании в 2020 зарегистрировано в Туймазинском районе.

Увеличилось и число тех, кто прошел лечение в наркодиспансерах и справился с зависимостью. 102 подростка наблюдались в Республиканском центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, чтобы вернуться к обычной жизни.