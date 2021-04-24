Житель Башкирии заплатит больше 300 тысяч рублей за эвакуацию своей «пятнадцатой»

Житель Кумертау заплатит огромный штраф за парковку машины на штрафстоянке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителя Башкирии обязали выплатить 308 тысяч рублей за хранение автомобиля на штрафстоянке.

Началась курьезная история с того, что летом 2019 года в Кумертау сотрудники ГИБДД задержали за рулем ВАЗ-2115 мужчину, у которого не было права управлять автомобилем. Как это обычно бывает, легковушку эвакуировали на штрафстоянку. Обратно за ним так никто и не приехал.

Осенью 2020 года местные чиновники попробовали через суд заставить собственника забрать автомобиль со стоянки, но тот проигнорировал их требования.

Власти вспомнили о брошенном автомобиле весной 2021 года. Через суд они смогли добиться того, чтобы хозяин все-таки забрал свою «пятнадцатую». Также его обязали выплатить порядка 308 тысяч рублей за 12 297 часов простоя машины на штрафстоянке.