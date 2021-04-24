Радик Юльякшин рассказал, кто придумывает ему образы Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Советник главы Башкирии Радик Юльякшин рассказал поклонникам, что его сценические образы придумывают команда стилистов.

Популярный артист запоминается публике не только по веселым песням на башкирском языке, но и по ярким сценическим костюмам. Юльякшин, пожалуй, первый представитель национальной эстрады, который начал выходить на сцену в ярких костюмах. Как выяснилось, наряды выбирает он себе не сам.

«Молодежная Газета» сообщает, что костюмы для Радика Юльякшина придумывает целая команда стилистов. Причем занимаются этим они уже давно.

- Я доверяю своей команде. Они делают это со вкусом. Мне нравится, поэтому мы вместе на протяжении 11 лет. Они с нами с первых дней, - рассказал Юльякшин во время небольшого выступления на фестивале «Фактор Востока».