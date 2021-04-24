Стало известно, когда потеплеет в Башкирии

Холодая погода сохранится в Башкирии как минимум до начала майских праздников

Прохладная погода продержится в Башкирии как минимум до начала майских праздников.

После достаточно теплой середины апреля (в Уфе столбик термометра днем поднимался до +26 градусов - Ред) в Башкирию пришло похолодание. Жителям региона вновь пришлось доставать пальто, шапки и непромокаемую обувь.

По данным портала Gismeteo, подобная погода задержится в Башкирии еще как минимум до начала майских праздников. Всю следующую неделю регионе ожидаются дожди и сильный ветер. Температура воздуха днем не будет подниматься выше +13 градусов, а ночью и вовсе будет подать до +3.

На майских праздниках ожидается небольшое улучшение. Ко второму числу наконец-то прекратятся сильные дожди и ночные заморозки.