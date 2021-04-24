Поняли, что сын пропал: уфимка рассказала о странном мальчике, который уводит детей из спального микрорайона

Неприятный случай произошел в микрорайоне Инорс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфимка Лилианна И. рассказала, как ее ребенка увел неизвестный 10-летний мальчик.

Началась история с того, что 7-летний сын девушки пропал из двора своего многоквартирного дома в Инорсе. Обеспокоенная мама начала звонить ребенку, но тот два раза сбросил вызов, а на третий звонок телефон и вовсе оказался выключенным. Девушка решила подключить к поискам сына полицейских, волонтеров и родителей одноклассников. К счастью, к вечеру мальчик все же вернулся домой. История его пропажи просто поразила маму.

- Возле дома подошел мальчик, примерно лет 10. Втерся в доверие рассказами. Увел сына гулять. Потом они уехали в Сипайлово. Возле остановки «Окей» тот мальчик заговорил с мужчиной. В разговоре взрослый выяснил, где живет мой сын и отвел его магазине. Охранник вызвал полицию, - объясняет Лилианна.

Позже выяснилось, что таинственный 10-летний мальчик уже не в первый раз уводит незнакомых ему детей.

- Это уже третий случай, когда данный ребенок уводит детей только из нашего микрорайона! – возмущается девушка.

Также мама найденного мальчика выражает слова благодарности мужчине в серой куртке, который заметил детей одних на остановке в Сипайлово и отвел ее сына в магазин.