За сутки в Башкирии выявили 97 новых случаев ковида

В Башкирии продолжают выявлять новые случаи коронавируса
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За 24 часа в Башкирии выявили еще 97 случаев заболевания коронавирусом.
Согласно последним оперативным данным, в Башкирии продолжают выявлять новые случаи заболевания ковидом. Только за минувшие сутки врачи диагностировали 97 случаев заражения опасной болезнью.
Прямо сейчас в больницах республики находятся 160 человек. 30 из них – в тяжелом состоянии, а еще 4 подключены к аппаратам ИВЛ. В домашних условиях лечение получают еще 2098 человек – у них болезнь протекает в легкой форме. Выздоровели за 24 часа 172 пациента.
Также в Башкирии продолжают выявлять пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки эту болезнь диагностировали у 131 пациентов. Еще 131 жителя Башкирии выписали по выздоровлению от внебольничной пневмонии.
За сутки подтвердили в Башкирии три смерти от COVID-19.