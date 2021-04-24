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Общество24 апреля 2021 14:18

За сутки в Башкирии выявили 97 новых случаев ковида

В Минздраве поделились последней оперативной информацией
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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В Башкирии продолжают выявлять новые случаи коронавируса

В Башкирии продолжают выявлять новые случаи коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За 24 часа в Башкирии выявили еще 97 случаев заболевания коронавирусом.

Согласно последним оперативным данным, в Башкирии продолжают выявлять новые случаи заболевания ковидом. Только за минувшие сутки врачи диагностировали 97 случаев заражения опасной болезнью.

Прямо сейчас в больницах республики находятся 160 человек. 30 из них – в тяжелом состоянии, а еще 4 подключены к аппаратам ИВЛ. В домашних условиях лечение получают еще 2098 человек – у них болезнь протекает в легкой форме. Выздоровели за 24 часа 172 пациента.

Также в Башкирии продолжают выявлять пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки эту болезнь диагностировали у 131 пациентов. Еще 131 жителя Башкирии выписали по выздоровлению от внебольничной пневмонии.

За сутки подтвердили в Башкирии три смерти от COVID-19.