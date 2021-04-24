В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 апреля в Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По данным МЧС Башкирии, в воскресенье в Башкирии ожидается ветренная погода. В ведомстве предупредили, что скорость порывов ветра может достигать опасных 16-21 метра в секунду.

В такую погоду опасно гулять или находиться под неустойчивыми конструкциями, например, старыми деревьями или рекламными баннерами. Также сильным порывом ветра может сорвать часть кровли.

Жителей сельской местности просят еще раз проверить состояние электрических сетей. Если они работают нестабильно – немедленно отключите их и вызовите аварийную службу.

Если сильный ветер застал вас в открытой местности – постарайтесь найти временное убежище в ямах или оврагах.