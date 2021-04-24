«Надо ходить в памперсах!»: уфимцы столкнулись с неожиданной проблемой в популярном месте отдыха

Уфимцы пожаловались на отсутствие туалетов на новой набережной реки Белой Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Башкирии пожаловался Радию Хабирову на отсутствие туалетов на новой набережной реки Белой.

О неожиданной в 21 веке для жителей и гостей Уфы проблеме стало известно благодаря соцсетям Радия Хабирова. Некий Дамир Н. пожаловался, что на новой уфимской набережной… банально негде сходить в уборную!

- Туалеты городские закрыты - в парке Салавата и на Причале Белой. Подскажите пожалуйста, туристам куда можно сходить в туалет в районе Монумента? – вопрошает молодой человек.

В комментариях оперативно появился представитель городской администрации, который пообещал взять странную проблему на контроль и ответить на вопрос.

Остальные пользователи соцсетей отнеслись к ситуации с сарказмом.

- А пока будут отвечать или думать, как решить проблему, к монументу надо ходить в памперсах! – посоветовала Валентина М.

Напомним, что 10 апреля по этой же набережной вместе с мэром Уфы катался известный урбанист Илья Варламов.