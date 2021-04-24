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Происшествия24 апреля 2021 12:15

Следователи озвучили предварительную версию причины смерти четырех человек в Башкирии

Расследование смертельного инцидента продолжается
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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По факту гибели людей возбудили уголовное дело

По факту гибели людей возбудили уголовное дело

Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара, в котором погибли двое взрослых и двое детей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в момент пожара в частном доме находилась 48-летняя женщина, 38-летний муж ее сестры и двое детей последнего. К сожалению, все они погибли.

Примечательно, что сыщики возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Исходя из этого можно предположить, что причиной трагедии мог стать какой-то внешний фактор. В Следкоме эту версию подтвердили.

- По предварительным данным, причиной возгорания является неисправность проводки, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что пожар в небольшом частном произошел вечером 23 апреля в Ишимбае. Ранее в соседнем городе Салават в пожаре погиб 96-летний ветеран ВОВ.

ЧП