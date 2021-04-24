В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали о риске подцепить «мышку» во время паводка

Из-за потопления норок полевые мыши могут начать выходить ближе к людям Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак рассказала, что из-за паводка жители региона могут столкнуться с дикими грызунами, которые переносят болезни.

Дело в том, что мышиные норы может начать затапливать из-за подъема уровня воды. В таких неприятных для себя условиях грызуны лишатся крова и пищи. В поисках последней мыши могут начать выходить ближе к человеку.

В Роспотребнадзоре Башкирии напомнили местным жителям о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены – тщательно вымыть дачные дома после зимы, в поле работать в перчатках и тщательно мыть руки с мылом.

Такие меры смогут минимизировать риски заболевания геморрагической лихорадкой или «мышкой», как ее обычно называют в народе.