В Башкирии семейная пара организовала выездной бордель с проститутками-банщицами

Фото: МВД Башкирии

В Башкирии полицейские поймали группу, которая организовала работу проституток.

По данным МВД Башкирии, организовали бизнес по продаже специфических услуг супруги из Уфы и их приятель. По предварительной информации, они находили в соцсетях девушек возрастом от 20 до 30 лет и предлагали им вариант «подзаработать». Примечательно, что собственной площадки для утех у сутенеров не было, и они доставляли путан по адресу заказчиков. Чаще всего дамы с низкой социальной ответственностью работали в саунах и банях.

Вскоре на след группы вышли полицейские. При поддержке спецназа подозреваемых о организации выездного борделя задержали. Вместе с ними поймали и 12 путан.

Сейчас стражи порядка продолжают расследование.