Паводок в Башкирии-2021: синоптики рассказали, как затяжные дожди влияют на уровень рек

Фото: Управление гражданской защиты

Руководитель Башгидромета Вилора Горохольская ответила на вопрос о том, как затяжные дожди влияют на уровень подъема воды.

- В прошедшие дни прошли дожди интенсивностью от 7 до 14 мм. Чтобы они повлияли на уровни рек, должно выпасть 2-3 месячные нормы (среднегодовая норма в Башкирии – 400-550 мм - Ред). Те осадки, осадки, которые есть сейчас, и те, которые мы прогнозируем, не смогут увеличить уровень воды в реках. Даже если это произойдет – наиболее подверженными окажутся районы восточных территорий. Мы будем смотреть за ситуацией, - заявила синоптики во время оперативного совещания по ситуации с паводком в Башкирии.

Также Горохольская отметила, что в Башкирии в ближайшее время сохранится неустойчивая погода с дождями.