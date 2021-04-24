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Общество24 апреля 2021 7:36

Сельскую чиновницу из Башкирии заподозрили в махинациях с квартирами для детей-сирот

Историей заинтересовались в прокуратуре
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Историей с чиновницей из Бураевского района заинтересовались в прокуратуре

Историей с чиновницей из Бураевского района заинтересовались в прокуратуре

Чиновница из Башкирии «помогла» родственнику получить 2 млн рублей на сделках по покупке жилья для сирот.

По данным прокуратуры Башкирии, в истории оказалась замешана одна из чиновниц Бураевского района республики. В 2019 и 2020 годах местная администрация закупала жилье для детей сирот – всего 10 контрактов, общей стоимостью около 10 миллионов рублей. При составлении документов, сотрудник отдела экономики включила в договор пункт об обязательном составлении договора с риэлтором – стоило это порядка – 20-40% от общей стоимости жилья. Примечательно, что деньги за такую «работу» получал родственник чиновницы.

Во время проверки выяснилось, что с помощью подобной нехитрой схемы семье удалось получить порядка 2 млн рублей на госконтрактах. Началась доследственная проверка. Прокуратура потребовала от местной администрации рассмотреть вопрос об увольнении чиновницы.