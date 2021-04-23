Женщина из Башкирии спустя шесть лет безуспешно решила вернуть своих детей

Салаватский районный суд сообщил, что жительница села Малояза не смогла вернуть своих четверых несовершеннолетних детей. В пресс-службе суда сообщили, что женщину лишили прав в 2015 году за то, что она злоупотребляла алкоголем, не кормила детей и оставляла их в холодном доме. Спустя шесть лет суд ей отказал в восстановлении.

В своем иске женщина указала, что больше не пьет, вышла замуж и живет в доме супруга, где есть все условия для воспитания. Однако вернуться пожелала только старшая 17-летняя дочь Остальные дети, не захотели возвращаться к матери из-за страха остаться холодными и голодными, а младший сын и вовсе не смог ее вспомнить.

Суд также установил, что все эти годы женщина не виделась со своими детьми, не звонила и не помогала материально.