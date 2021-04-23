Суд в Уфе оштрафовал вице-мэра за неухоженный памятник архитектуры

Тот самый «Дом усадьбы Степановых-Зориных», за который наказали чиновника // фото: Башкультнаследие РБ

Октябрьский районный суд Уфы сегодня, 23 апреля, оштрафовал на 20 тысяч рублей заместителя главы городской администрации по праву и имущественным отношениям Евгения Чебакова. Чиновника признали виновным по статье КоАПа о «невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием […] объектов культурного наследия».

Как пояснили в Башкультнаследии республики, земельно-имущественное управление мэрии проигнорировало их предписание об устранении нарушений в «Доме усадьбы Степановых-Зориных» – архитектурном памятнике, который находится на улице Чернышевского, 49.

– В ходе проверки [проведенной Башкультнаследием] было установлено, что в течение продолжительного времени памятник архитектуры находится в бесхозном, неудовлетворительном техническом состоянии, имеется свободный доступ в помещения здания посторонних лиц, вследствие чего в здании неоднократно возникали возгорания, – передали в надзорном ведомстве.

Эта внеплановая проверка прошла еще летом 2020 года. После инспекции в адрес мэрии было направлено предписание об устранении выявленных нарушений, которое в установленный срок так и не было выполнено.

В Башкультнаследии напомнили, что по факту бездействия по сохранению и поддержанию «Дома усадьбы Степановых-Зориных» в 2020 году администрация Уфы была оштрафована на 200 тысяч рублей.