В Уфе из-за концерта закроют парковку на конгресс-холле «Торатау»

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В Уфе с 23:00 25 апреля до 18:00 26 апреля будет закрыт проезд транспорта на парковку перед конгресс-холлом «Торатау». Это связано с тем, что на площадке будет организован праздничный концерт и выставка пожарной техники «Сквозь времена», сообщили в мэрии.

Городские службы попросили уфимцев и гостей города с пониманием отнестись к ограничению и принесли извинения за возможные неудобства.

Напомним, в Уфе стартует капитальный ремонт бульвара Хадии Давлетшиной. Улицу будут поквартально перекрывать до конца октября текущего года.